Beachwaves und frisches Make-up: 5 Styling-Tipps zum Nachmachen

Beachwellen im Handumdrehen

Für ein wenig Schwung im Haar sorgen etwa die sogenannten Beachwaves, leichte Locken, die bei vielen auch nach einem Badetag am Strand entstehen. Wie man diese schnell selbst stylen kann? «Einfach das gesamte, trockene Haar in vier dicke Zöpfe flechten. Anschliessend mit dem Glätteisen von unten nach oben gleiten. Diesen Schritt zwei bis drei Mal wiederholen. Normalerweise gleitet man ja von oben nach unten mit dem Eisen, in dem Fall erzeugt man mit der Reverse-Bewegung eine lockere Beachwelle», erklärt Cristoph Gambeck.