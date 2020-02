Die erlösenden Vitamin-Brows

Glücklicherweise gibt es für die nervigen Lücken zwischen den Härchen einen neuen Engel am Beauty-Himmel: das Vitamin-Treatment. Dabei wird mittels Microneedling-Geräten (Roller mit gaaanz ganz kleinen Nadeln) ein Serum in die Haut eingeschleust. Das Serum enthält pflanzliche Vitamine, die durch die Nadelstiche an die Haarwurzeln der Augenbrauen gelangen. Dank der Vitamine wird das Haarwachstum angekurbelt und als kleiner Pluspunkt regen die (wirklich minimalen) Stichverletzungen die Zellerneuerung rund um die Braue an. Et voilà – schon spriessen die Haare aus der Haut und der Augenbrauenstift landet im Eimer.