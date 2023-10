Gründe für Schlupflider gibt es verschiedene. Mit zunehmendem Alter erschlafft unsere Haut immer mehr weswegen die Lider tiefer in die Augen hängen. Sie können aber auch genetisch bedingt sein und bereits in jungen Jahren auftreten. So oder so, viele empfinden sie als störend. Halb so wild, denn mit dem richtigen Make-up könnt ihr Schlupflider ganz einfach verschwinden lassen – zumindest optisch. Dabei solltet ihr Folgendes beachten: