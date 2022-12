Diese 5-Minuten-Frisur ist perfekt für die Festtage

Spätestens seit Florence Pugh an der Seite von Harry Styles in «Don’t Worry Darling» vor der Kamera stand, ist sie in aller Munde. Dabei ist die Engländerin inzwischen für mehr bekannt als für ihre Schauspielkünste. Wie etwa für ihre coolen Frisuren. Das bewies sie erst kürzlich an den Fashion Awards 2022 in London. Zu ihrer weinroten Valentino-Robe trug die 26-Jährige auf ihrem Kopf einen stylischen Sleek Look. Ein cooler Bruch zum femininen Kleid, der sich auch für die Festtagssaison bestens eignet.