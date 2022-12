3 Trends, um an der Weihnachtsfeier zu glänzen

Das Kontrastprogramm zur Elfe (wir entschuldigen uns schon vorab für die Wortwahl): die Boss Bitch. Wer auf den Power Look auch an Weihnachten nicht verzichten will, passt ihn einfach an. Heisst: Auch hier auf festliche Materialien oder Farben setzen, oder beim Schnitt endlich mal etwas anderes probieren. Die Foolproof-Variante für alle Mutigen: Einfach die Brüste festkleben und das Shirt unter dem Blazer weglassen, so wie Sängerin Dua Lipa.