Kates glänzende Haare und andere Beauty-Secrets

Prinzessin Kates Shampoo des Vertrauens

Man kann Kate ja um so einiges beneiden. Ihre drei niedlichen Kinder, ihre Ausstrahlung, den Prince Charming an ihrer Seite. Und ihr unverschämt perfektes, glänzendes Haar. Klar, für die meist nussbraune, manchmal etwas aufgehellte Mähne hat sie Profis an der Hand, die Volumen und Form hineinzaubern. Und wer zeigt sich für den Glanz verantwortlich? Angeblich lässt die Prinzessin nur das «Cleanse & Condition Shampoo» der Marke Richard Ward an ihr royales Haupt. Das enthält viele Pflanzenextrakte wie Aloe Vera und Lavendelöl und ist vollkommen frei von Parabenen und Sulfaten.