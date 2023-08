Orangenblütenwasser ist das neue Kokosöl

Gegen Sonnenbrand und Stress

Wenn ihr zu lange in der Sonne gebrutzelt habt, könnt ihr damit am Abend die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und gerötete Stellen beruhigen. Auch bei stumpfen Haaren wirkt Orangenblütenwasser wahre Wunder. Gebt ein paar Tropfen in die Hände und knetet es in die handtuchtrockenen Haare. Oder braucht ihr vielleicht etwas zur Entspannung? Als Raumduft sorgt es für Beruhigung und als Badezusatz löst es Anspannungen.