Die Wahltessinerin hat rund 20 Jahre lang gesammelt, unbewusst, denn so lange hegt sie den Traum von der eigenen Pflegemarke noch nicht. Doch in diesen Jahren hat sie als Make-up-Artistin und für grosse internationale Kosmetikfirmen gearbeitet. Perfekt also, um herauszufinden, was ihr gefällt und was sie nun bei ihren eigenen Produkten anders machen will. Klar war: Vegan muss es sein, da gibt es für sie keinen Kompromiss – sie selbst lebt vegetarisch. «Aber Parmesan muss ich einfach auf den Spaghetti haben», sagt die gebürtige Baslerin mit ihrem offenen Lachen. «Man kann den Alterungsprozess nicht aufhalten, doch man kann auf die Textur der Haut Einfluss nehmen.» Und das möchte Franziska Lerch mit Oqua erreichen: Sie will, dass ihre Kundinnen sich in ihrer Haut wohlfühlen. In einer Haut, die von innen stahlt – genährt von den Algen, die in Oqua stecken.