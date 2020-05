Welches Öl?

Hier gibt es natürlich eine riesige Auswahl an Produkten mit unterschiedlichen Vorteilen: Mandelöl soll besonders gut bei Haarausfall sein, während Hibiskus die Mähne kräftigt und Neem-Öl gegen Schuppen hilft, weil es einen sehr reinigenden Effekt hat. Es kommt also ganz darauf an, was euer Haar gerade braucht. Die Inderinnen schwören im Sommer dank der kühlenden Wirkung übrigens auf Kokosnussöl.