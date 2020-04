Power Naps machen Sinn – und uns produktiv

Zwischen Morgensitzung und Projekt-Kick-Off am Nachmittag, legen die Mitarbeiter ihren Kopf für einen schnellen Power Nap auf dem Schreibtisch ab. Was in einigen asiatischen Ländern längst Gang und Gäbe ist, war für uns lange unvorstellbar. Doch dann kam der Lockdown, das Home Office und damit – rein theoretisch – auch die Möglichkeit, den Mittag mit geschlossenen Augen zu verbringen. Merkt ja keiner, ob man nun Spaghetti al Pomodoro isst, oder ins Land der Träume abtaucht. Aber verraten will mans auch nicht. Das schlechte Gewissen nagt. Ist man faul, wenn man am Nachmittag kurz ein Schläfchen einlegt, statt sich ein gesundes, nahrhaftes Mittagessen (oder ein Bananenbrot) in der Küche zuzubereiten? Nicht, wenn wir wissen, worauf wir achten müssen.