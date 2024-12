Zitronensaft

Aufgetragen auf unsere Haare, verändert die in der Zitrone enthaltene Säure den pH-Wert und entzieht so Strähne für Strähne Farbpigmente – das ist übrigens das gleiche Prinzip wie bei einer Blondierung, nur schonender. Am besten füllt ihr den Saft gemischt mit etwas Wasser einfach in eine Sprühflasche und spritzt den Inhalt anschliessend auf euer Haar. Je länger der Saft einwirken kann, desto schneller wird eine Veränderung sichtbar. In Verbindung mit der Sonne funktioniert die Aufhellung übrigens gleich noch viel besser.