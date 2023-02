Soft Goth Eyes nachschminken

Für die soften Smokey-Eyes der Serienfigur verwendet die Stylistin ausschliesslich Lidschatten. Die Grundierung auf dem Augenlid und am unteren Wimpernkranz bildet ein matter Lidschatten in einem hellen Braunton. Die untere Linie wird mit einem matten schwarzen Lidschatten weiter definiert. Zum Abschluss verfeinert sie den Look mit einem silbernen Metallic-Lidschatten. Um den persönlichen Soft-Goth-Make-up Look zu kreieren, sollte man mit verschiedenen Farben und Texturen experimentieren.