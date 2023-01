Die erstaunlichen Gründe für trockene Haut

Zu wenig Vitamine

Essen wir in der kalten Jahreszeit nicht genügend Früchte, kann sich das negativ auf unser Hautbild auswirken. Zugegeben, mit dem begrenzten Angebot ist es auch nicht ganz einfach und irgendwann kann man Mandarinen schlichtweg nicht mehr sehen. Aber täglich eine Orange zu essen, wird belohnt: Vitamin C regt die Produktion von Kollagen an, was wiederum verhindert, dass die Haut austrocknet.