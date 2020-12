Es ist soweit, es hat geschneit. Ja liebe Leute, der Winter ist ganz offiziell angekommen und wir leiden schon wieder an trockenen Lippen und triefender Nase. Doch statt uns den üblichen Beauty-Kram ins Gesicht zu schmieren, wollen wir dieses Mal mit etwas mehr Achtsamkeit und umweltschützendem Bewusstsein an die Sache ran. Gemeint sind nachhaltige Beauty-Produkte mit denen wir der kalten Brise trotzen. Glücklicherweise gibt es immer mehr Marken, die Veganismus und faire sowie eine umweltfreundliche Herstellung in den Vordergrund rücken. Wir verraten euch unsere besten Tipps.