Wie viele skurrile Hacks uns Tiktok in letzter Zeit beschert hat? Unzählige! Ob in der Küche oder vorm Spiegel – sie funktionieren. Nun kommt der nächste Trend ins Badezimmer geflattert: Glasses Concealer, auch Eyeglass Concealer genannt. Dabei handelt es sich um eine Schminktechnik, die dunkle Augenschatten im Handumdrehen wegzaubern soll. Der Haken an der Sache: Bisherige Concealer-Prinzipien müssen über Bord geworfen werden. Vergesst alles, was ihr bisher über Abdeckstifte oder -cremes gewusst habt! Mit der üblichen Vorgesehensweise, wie dem leichten und sparsamen Auftupfen des Produkts unterm Auge, ist jetzt Schluss – volle Kanne ist gefragt. Bei diesem TikTok-Trend malt man sich mit dem Concealer nämlich (wie der englische Name schon sagt) eine Brille ins Gesicht. Und die soll nun also selbst die tiefsten und dunkelsten Augenringe ausradieren. Ja, wirklich. TikTok meints ernst.