Selbstbräuner 2.0

Wie wir uns mit Tan Drops natürliche Bräune zaubern

Sonnenanbeter müssen sich wohl noch etwas gedulden. Denn noch scheinen heisse Tage in der Badi in weiter Ferne zu liegen. Tan Drops sorgen aber schon jetzt für einen sommerlichen Teint. Wie ihr das Beauty-Produkt richtig anwendet, verraten wir euch in diesem Artikel.