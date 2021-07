Auf diesem Account gibts die wahren French-Girls

Instagram als Gossip Girl

Was wie eine Aneinanderreihung von Klischees klingt, ist zum Teil gelebte Wirklichkeit und lässt sich – natürlich neben den Strassen von Paris – auch auf dem wunderbar entspannten Feed des Instagram-Accounts «Parisiens in Paris» beobachten. Spontane Schnappschüsse zeigen waschechte Pariserinnen in allen Lebenslagen. Ob auf dem E-Trottinette oder bei einem Glas Rotwein im Restaurant – die Bewohner*innen der französischen Hauptstadt haben die Nonchalance in die Wiege gelegt bekommen und ihre Kleider möchte man ihnen am liebsten vom Leib weg abkaufen. Bei so viel realer Gelassenheit erblassen wir vor Neid. Wer hinter dem Account steckt, bleibt in guter alter Gossip-Girl-Manier ein Geheimnis. Fest steht allerdings, dass wir uns von so viel Authentizität gerne inspirieren lassen. Voilà: