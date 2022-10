Teurer Spass

Es wird gemunkelt, dass der Preis für das Gourmet-Accessoire etwa 1800 Franken beträgt - nicht gerade ein Schnäppchen. Für diese Summe kann man sich so einiges kaufen. Zum Beispiel 450 Packungen des Inspirationsmodells. Ob Essen priorisiert wird oder Mode, darf zum Glück jede*r selbst entscheiden. Es bleibt abzuwarten, ob die Chipstüte aus Leder die neue It-Bag des kommenden Sommers wird. Die Clutch gibt es in drei Designs - oder Geschmacksrichtungen. Wir sind gespannt, welchen alltäglichen Gegenstand Gvasalia als Nächstes in ein Luxusobjekt verwandeln wird.