Leder

Ob als schwere Jacke im Biker-Stil, Hose oder gar Hut – wie in fast jeder Herbst-/Wintersaison bildet Leder (oder sein pflanzliches Imitat) auch 2023 wieder einen festen Teil der Kollektionen. Wer nach einer Abwechslung zu Schwarz sucht, hüllt sich in diesem Jahr in Schokotöne. Leder in Braunnuancen ist leicht und schmeichelt sogar dem fahlen Winterteint.