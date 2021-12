Das perfekte Partydress? Haben wir von Paris!

Wenn man es genau nimmt, ist Paris Hilton die Erfinderin des Influencens. Das kann man ihr nun positiv oder negativ auslegen. Aber ein bisschen erstaunlich ist es schon. Paris hat Selfies gemacht, bevor es Frontkameras (und Megapixel) gab, sich als Stargast für Partys und Fashion Shows buchen lassen, bevor auch nur irgendjemand daraus einen Social-Media-Profit schlagen konnte und hatte mit «The Simple Life» eine Reality-TV-Show, lange bevor Kim «Keeping Up With The Kardashians» überhaupt buchstabieren konnte. Gut, Letzteres entspricht vermutlich nicht der Wahrheit, aber Fakt ist: Paris hat wirklich alles zuerst gemacht.