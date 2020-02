Das ist der neue Stern am Ugly-Fashion-Himmel

1000 v. Chr. fing in Ägypten alles an. Ein Bahrtuch (die Stücke, die bei einem Trauerzug über die Totenbahre gelegt werden) aus Gazellenleder ist das älteste bekannte Patchwork-Teil. Während der Kreuzzüge verbreitete sich die Kunst aus Flicken auch in Europa. Mit der Hippie-Bewegung hatte sie ihre Blütezeit und auch die 90er kamen ohne Mode aus Resten nicht aus. Und dann? Verschwanden die Teile nach all den Jahren in Schränken, Vintage-Läden und von unserem Radar. Bis auf die Patchwork-Decke, die unser Mami bis heute zum Picknicken einpackt, schrumpften unsere Berührungspunkte auf ein Minimum. Irgendwie war alles Zusammengeflickte … hässlich?!