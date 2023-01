Der Übergang in ein neues Jahr gilt als Neuanfang. Alter Ballast wird hinter sich gelassen, gute Vorsätze sorgen für die nötige optimistische Stimmung, dass in den nächsten 365 Tagen alles anders wird. Auch in puncto Mode werden die Karten neu gemischt. Während die einen Trends im alten Jahr bleiben, erblicken andere um Punkt null Uhr die glitzernde Neujahrsnacht. Nach dem grossen Y2K-Revival stehen in diesem Jahr die Zeichen auf mehr Eleganz. Parachute Pants, Micro Skirts und Cargo weichen zarter Eleganz und schwerer Coolness.