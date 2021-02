Chelsea Boots mit dicker Sohle und einem Profil so massiv wie Traktorreifen sind schon seit Anfang des Winters Trend. Inspiriert wurden sie dabei von Bottega Veneta und deren Model für etwa Fr. 1000. Gesichtet haben wir sie an den Füssen von Bella Hadid, Hailey Bieber und so gut wie jedem, der für Instagram-Posts kostenlose Designerhandtaschen bekommt. Approved.