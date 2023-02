Für eine Ballett-Übungsstunde benötigt man in jedem Fall Kleidung, die ausreichende Bewegungsfreiheit garantiert. Ideal ist ein eng anliegender Ballett-Anzug - eine Art Body - in dem die Körperhaltung zur Geltung kommt. Unter dem Ballett-Anzug trägt man am besten eine blickdichte Strumpfhose in Hautfarben oder Schwarz. Wichtig sind beim Ballett Schuhe mit einer flexiblen Sohle und einer guten Passform - Ballettschuhe sollten mit einem elastischen Band um das Fussgelenk versehen sein, um zusätzlichen Halt zu bieten. Wer sich in einem engen Ballett-Anzug unwohl fühlt, kann auch eine enge Leggings und ein enges Oberteil in gedeckten Farben tragen.