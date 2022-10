Ohne Lederhosen geht in diesem Herbst nichts

Die Alltagsvariante

Um die Lederhose im Alltag zu stylen, braucht es etwas Feingefühl. Schliesslich will man beim Einkaufen und anderen alltäglichen Tätigkeiten nicht zu dick auftragen. Wer das Teil im Alltag tragen möchte, setzt am besten auf elegante Zurückhaltung. Das gelingt am besten, wenn man zur Hose einen klassischen Rollkragenpullover in gedeckten Farben kombiniert. Hochwertige Materialien wie Kaschmir oder Merinowolle lassen den Look sofort seriöser wirken. Dazu passen sowohl ein Trenchcoat als auch ein übergrosser Wollmantel in Beige, Schwarz oder Grau.