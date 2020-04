Die Herzogin machts vor, alle anderen nach

Kates Quarantäne-Look überzeugt sogar Anna Wintour

Habt ihr es auch schon gemerkt? Wer im Home Office so produktiv und fokussiert wie sonst arbeiten will, tut gut daran, sich auch so anzuziehen. Eine, die das weiss, ist Kate Middleton. Kein Wunder also, dass ihr Lieblingsoutfit jetzt zur Uniform wird – selbst für Anna Wintour.