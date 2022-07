Lila Moss wird zum modischen Ebenbild ihrer Mutter

Blutverwandtes Copy Cat

Fan des Off-Duty-Styles ihrer Mutter ist Lila aber nicht schon immer: «In den letzten drei oder vier Jahren habe ich gemerkt, dass der Stil meiner Mutter eigentlich ganz cool ist. Das muss ich mir jetzt eingestehen.», erzählte das Nachwuchsmodel vor kurzem der britischen Vogue. Mama knows best. Und so hüllt sich Lila heute in das, was Kate im gleichem Alter auch trug. Ikonisch: Das Naked Dress aus 1993. 27 Jahre später schlüpft der Moss-Nachkömmling zwar nicht in exakt das selbe Kleid, doch in eine ebenso transparente Kopie.