Gender Bender

Letzterer sorgte mal wieder für das grösste Highlight auf dem Roten Teppich und machte seinem Ruf als Stilikone alle Ehre. Man könnte es fast schon eine Tradition nennen. Auf dem Weg zur Premiere seines neuesten Streifens schlenderte der Jungschauspieler, wie übrigens jedes Jahr, in einer Kreation von Designer Haider Ackermann über den Teppich. Im Vergleich zu der Vergangenheit fiel diese jedoch deutlich freizügiger aus. Der glänzende Zweiteiler bestach vor allem durch sein Neckholder-Top samt tiefem Rückenausschnitt. Ein Sinnbild der genderneutralen Mode. Doch ist das längst nicht alles, was der Look des 26-Jährigen zu bieten hatte. Der blutrote Satinstoff passte wie die Faust aufs Auge zu Timothées Rolle in «Bones and All». Handelt es sich doch schliesslich um eine Kannibalen-Romanze, die übrigens mal eben die längsten Standing Ovations in der Geschichte von Venedig erhielt.