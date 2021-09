Lang, lang ists her. Einen so prall gefüllten Roten Teppich wie den der Filmfestspiele in Venedig bekamen wir schon Ewigkeiten nicht mehr zu Gesicht. Die 78. Ausgabe des Festivals ist der erste Grossanlass nach der Corona-Krise, an dem sich das Who is Who der internationalen Schauspiel-Szene versammelt. Und man muss schon sagen, die Promis haben sich bei ihren Roben nicht lumpen lassen. Vielleicht liegt es auch an unseren ausgehungerten Augen, doch die Kleider und Anzüge der Besucher*innen kamen uns selten aufregender vor. Und unentschlossener!