Federers verkuschelt bei Dior

Dass frau auch diskreter ein Tier auf Kleidung tragen kann, beweist Mirka Federer an der Show von Christian Dior Haute Couture. Ihre astrologische Kreation toppt sie mit einem schwarzen Pullunder mit ihrem Sternzeichen: dem Widder. An ihrer Seite in der ersten Reihe ist natürlich Gatte und Tennisstar Roger Federer sowie «Vogue»-Chefin und gute Freundin Anna Wintour.