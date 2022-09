Dianas Looks funktionieren auch heute noch

Hier ein Bubikragen, da ein Kleid mit Pünktchenmuster – die frischgebackene Princess of Wales erinnert mit ihrer Outfitwahl oft an Lady Di. Zwar hat Kate die Mutter von Prinz William nie kennengelernt, mit ihren Looks zollt sie ihr aber häufig Tribut. Seit dem die Britin im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht, sind immer wieder Parallelen zu erkennen: Ob auf den offiziellen Bildern zu ihrer Verlobungsbekanntgabe, nach der Geburt von Prinz George oder beim diesjährigen Royal Ascot. Kate schafft es immer wieder aufs Neue einen Hauch an Nostalgie zu verbreiten und an Lady Di zu gedenken – ohne dabei unzeitgemäss zu wirken. Dabei setzt sie auf junge und angesagte Designer*innen wie Alessandra Rich oder Jenny Packham, die sie mit lässigen Accessoires und High-Street-Labels wie & Other Stories oder Sézane mixt.