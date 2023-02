Wie viel Zeit steckt in einer Tasche?

Schwer zu sagen – jede Kreation besteht aus mehreren Arbeitsschritten. Es beginnt damit, dass mich jemand kontaktiert und wir gemeinsam schauen, was alles möglich ist. Für welche Farbe entscheidet man sich, welches Modell sagt einem am ehesten zu? Auch die Nachbereitung, beispielsweise das Label annähen oder die Übergabe an die Kundin oder

den Kunden, benötigt Zeit. Wenn man es aber auf den Prozess des Häkelns beschränkt, dann brauche ich für eine grosse Tasche zwischen fünf und sechs, für eine kleine zwischen zwei und drei Stunden.