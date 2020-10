So casual daten Kaia, Elsa und Emily 2020

Was sie auf dem Runway tragen, sprengt in den meisten Fällen unser Budget. In Sachen Street Style haben wir da etwas bessere Karten und pinnen uns die Looks der Schönen und (Einfluss-)Reichen auf unsere Inspo-Boards. Trotzdem noch frustrierend: Irgendwie sehen die doch auch privat immer noch aus wie frisch aus der Zauberkugel gestolpert, die Kaias, Elsas und Emilys dieser Welt. Mal eben im Schnuffi-Look vom Sofa rollen und zum Bäcker um die Ecke schlurfen? Machen die scheinbar nie. Korrektur: Machten die scheinbar nie. Mit Lockdown, Home Office und kaum einer Möglichkeit, auswärts Dinge zu erleben, entpuppten sich selbst Topmodels plötzlich als Normalsterbliche mit Bad-Hair-Days, Maskne und einem ansehnlichen Sortiment an Leggings und Hoodies. Letztere führen sie neuerdings sogar an Dates mit ihren Lovern aus und werden damit … zu welchen von uns. Oder werden wir zu welchen von ihnen? So oder so: 2020 sind wir auf einmal alle gleich. Nämlich schluffig und uneitel. Und das ist doch irgendwie schön.

