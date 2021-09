Mit 18 Monaten Verspätung flimmerte der neueste Bond-Streifen «No Time To Die» am Dienstagabend nun endlich zum ersten Mal über die Leinwand. So sehr, wie wir uns darauf freuten, gleichzeitig liegt auch ein bisschen Wehmut in der Luft. Immerhin ging damit eine weitere Bond-Ära zu Ende: Daniel Craig feiert in der aktuellen Verfilmung seinen fünften und letzten Auftritt als legendärer 007.