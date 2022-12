«Emily in Paris»

Schon die ersten beiden Staffeln von «Emily in Paris» liessen in den vergangenen Jahren viele Mode-Herzen höherschlagen. Dass die Serie als Fashion-Hommage an «Sex and the City» gilt, ist nicht verwunderlich. Schliesslich erinnern Handlung und Outfits oft an die beliebte Serie aus den 90er Jahren. Ab dem 21. Dezember kehrt Lily Collins (33) alias Emily Cooper samt ihren extravaganten Outfits zurück auf die Bildschirme. Einmal mehr erwarten uns dann bunte Muster-Mixe, glamouröse Stoffe, coole Frisuren und auffälliges Schuhwerk in den verschiedensten Farben und Formen.