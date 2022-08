Nicht aber, weil wir schaulustig sind und den Turteltäubchen ihre Privatsphäre nicht gönnen. Nein, was uns an den Fotos am meisten interessiert sind J.Los Looks. Denn für ihre Flitterwochen scheint sich die Sängerin optisch noch mehr ins Zeug zu legen als sonst. Ausladende Kleider, auffällige Farben, schlichte Shirts – die 53-Jährige erfindet ihren Stil in Europa gerade noch einmal neu. Nur bei ihrem Schuhwerk weiss man auf den ersten Blick nicht so ganz, was man davon halten soll. Untypisch für die Amerikanerin tauscht sie ihre Heels derzeit immer öfter gegen flache Treter ein. Soweit, so gut. Jedoch trägt sie keine Sneaker oder Sandalen, sondern: Ballerinas. Ja, richtig gelesen, Jennifer trägt plötzlich den längst totgelaubten Trend aus den 2000ern.