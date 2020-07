Victoria von Schweden treibts bunt

Brave Hosenanzüge, elegante Kleider, ab und an die landestypische Tracht und dazu immer ein strahlendes Lächeln im Gesicht: Das ist das Bild, das die meisten von uns vor Augen haben, wenn sie an Victoria von Schweden denken. Klar – der Teil mit dem Lächeln stimmt. Doch scheint es uns mehr als nur ein bisschen abzulenken, denn mit dem Rest der Annahmen tun wir der Kronprinzessin Unrecht. Anders als Kate und damals auch Meghan bleibt Victoria bei sich daheim von den strengen Regeln verschont, und zieht an, was sie für richtig hält. Und das sieht man!

Monochrome Queen