In der Weihnachtszeit kaufen wir tonnenweise Geschenke und gönnen uns beim fröhlichen Festtagsapéro auch mal ein teures Glas Champagner. Aber Halt! Wir sollten unser Portemonnaie besser nicht zu sehr strapazieren, denn das nächste Jahr steht vor der Tür und bietet ordentlich Shopping-Potenzial. Schon am 18. Januar heisst es raus aus dem Januar-Loch, denn dann erscheint die Kollaboration von Adidas und Beyoncés Label Ivy Park. Das Internet ist deswegen in wilder Aufregung, denn dass Ivy Park zurück in die Ladenregale kommt, ist nicht selbstverständlich.