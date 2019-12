Die perfekten Essentials für Beauty-Gurus

Es ist doch jedes Jahr das Gleiche: Man will der besten Freundin schenken, was sie verdient (und das ist selbstverständlich nur das Beste), und dann stellt sich raus, dass sie eigentlich schon alles hat. Aber keine Sorge, wir sagen dem üblichen Make-Up-Kram den Kampf an. Dieses Jahr setzen wir nämlich auf einzigartige Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen, edlen Ölen und sogar Edelsteinen. Also, liebe Freunde der Beauty-Geheimnisse, willkommen im Geschenke-Paradies.