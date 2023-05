Darum gilt: Draussen trocknen ja, aber nur an warmen, nicht feuchten Tagen und die Wäsche unbedingt abhängen, sobald sie trocken ist. Sonst wird sie entweder nicht richtig trocken, fängt an zu riechen oder bleicht von den UV-Strahlen aus. Lässt es das Wetter nicht zu, müssen die feuchten Kleider rein – am besten in den Keller oder auf den Dachboden. Damit sich dabei kein Schimmel bildet, unbedingt gut lüften.