Wie verstaut man eigentlich die Haare in der Balaclava?

So gehen wir auf Nummer Sicher: Scheitel ziehen, Volumenschaum für einen straffen Look direkt aufs trockene Haar auftragen, anföhnen, mit einer flachen Bürste glatt ziehen und die gezähmte Mähne straff im Nacken zusammenbinden. Mit Haarspray fixieren und Balaclava drauf. So kann sie der Frisur kaum etwas anhaben. Besonders hübsch: Mützli so arrangieren, dass der Ansatz zu sehen ist.