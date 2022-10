Zur Stil-Ikone gereift

Mirka ist nicht immer Fan

Glaubt man Federer, steckt hinter seiner modischen Treffsicherheit keine analytische Meisterleistung. In einem Interview mit der britischen «GQ» sagte er 2018: «Ich habe früher einfach Turnschuhe, Jeans und ein Trainingsshirt getragen.» Mirka fand das nicht so Bombe. Federer: «Sie meinte: ‹Ääähm, bist du sicher bei diesem Look?›» Mit zunehmendem Erfolg habe er mehr Zeit auf Red Carpets verbracht. «Ich dachte, ich brauche einen Anzug und eine Krawatte.» Irgendwann habe es ihm gedämmert: «Vielleicht brauche ich verschiedene Krawatten, Anzüge und schwarze Schuhe zum Abwechseln.» Doch selbst ein Superchampion kennt modische Unsicherheiten. «Ich war früher nervös vor Red-Carpet-Auftritten und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich aussehen würde», sagte er 2016 im Interview mit «Esquire». Er habe Dinge ausprobiert, manchmal «dumm» ausgesehen und sich manchmal richtig wohlgefühlt. «Das hat sich entwickelt, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und mich immer anständig anziehen musste.» So verstaute er die Extravaganzen in XL Anfang der Nullerjahre tief im Schrank (laut Federer habe er damals, mit etwa 17, zu grosse Klamotten à la Andre Agassi getragen, um «aufgepumpter» auszusehen) und setzte auf schmalere Silhouetten, die ihn und seine Spielerkollegen stärker, athletischer und eben auch eleganter aussehen lassen. Und näherte sich damit so langsam seinem «anmutig coolen» Signature Look an. Letzteres ist, wie wir alle spüren, nie verkehrt. Was macht Federer also richtig? Mikroskopieren wir kurz nach einem praktisch-kompakten Drei-Punkte-Plan: