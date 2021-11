So easy ist Angelina Jolies Signature Look

Welche Teile wir für die Jolie’sche Zauberformel brauchen?

Einen beigen Trenchcoat

Was ist zeitloser als ein sandfarbener Regenmantel? Fangfrage, nichts natürlich! Das weiss auch Angelina und schwingt ihr Modell seit eh und je über die Schultern. Um die Weiblichkeit zu betonen knöpft und schnürt sie den Trenchcoat in der Taille. Passt zu Wind und Wetter und auch sonst zu so ziemlich allem, was das Herz begehrt.