Doch wichtig ist: Das mit dem Büffel klappt angeblich nur, wenn wir alle bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In Büffel-Jahren soll uns dies aber traditionell besonders gut gelingen. Das Tier gilt im chinesischen Horoskop als besonders zuverlässig und mit praktischer Vernunft gesegnet. Katastrophen oder andere dramatische Weltereignisse werden in Büffel-Jahren üblicherweise nicht erwartet – sagen wirs so: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier hat uns 2020 halt etwas skeptisch gemacht – unser Vertrauen muss sich 2021 erst noch erarbeiten.