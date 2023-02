Alle Stoffe von Marso Living sind Oeko-Tex-zertifiziert. Warum?

Marc Müller: Das Ziel des Oeko-Tex-Sicherheitsstandards ist es, sicherzustellen, dass Textilien keine Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder Tieren darstellen, die in der Wäsche schlafen oder mit den Stoffen in Berührung kommen. Aber es geht auch um die Gesundheit die Herstellerinnen und Hersteller. Wir tragen Verantwortung für unser Team. Mit Oeko-Tex-Produkten können wir sicherstellen, dass all die grossartigen Menschen, die an der Herstellung unserer Bettwäsche beteiligt sind, auch sichere Arbeitsbedingungen haben.