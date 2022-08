Der Tag ist geschafft, der Pyjama übergestreift. Ab in die Falle und dem Körper die Ruhe gönnen, die er verdient hat. Meist fläzt man sich dabei ganz unbewusst in die Position, die am bequemsten erscheint. Fataler Fehler! Denn vor allem der Rücken leidet bei Fehlhaltung schnell. Und die gibt es auch beim Schlafen. Sich dauerhaft eine neue Position anzueignen, ist zwar nicht leicht, lohnt sich aber. Experten raten dazu, drei bis vier Wochen Geduld mitzubringen – dann ist die neue Schlaflage so verinnerlicht, dass wir uns wohlfühlen und entspannt durchschlafen. Für diese Positionen lohnt sich der Struggle und diese sollten wir uns lieber abtrainieren: