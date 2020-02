Das sind die 5 grössten Hochzeitstrends 2020

Eine Kollegin verkündete heute lautstark, wie sehr sie sich darauf freue, wenn sie eines Tages – O-Ton – das Fest der Liebe feiern würde. Grosse Worte, Denise, aber okay. Schliesslich ist so eine Party für den wichtigsten Menschen im Leben prinzipiell eine sehr schöne Sache. Die ca. 12 Pinterest-Boards, die viele von uns an regnerischen Abenden allein zu Hause mal angelegt haben (nur so für den Fall), skizzieren auch schon ziemlich genau, wie das Ganze in der Zukunft aussehen soll. Gastgeschenke, Hochzeitskleider, Deko – alles längst geplant. Bis jetzt. Denn es gibt neue Trends, die das Handmade- und Vintage-Portal Etsy anhand der Anfragen seiner User herausgefiltert hat. Und die lohnt es, genauer unter die Lupe zu nehmen. Pinboards kann man ja zum Glück erweitern.