Im Winter entdecken viele von uns plötzlich kleine schwarze Insekten in der Wohnung. Auf den ersten Blick ähneln sie den Fruchtfliegen. Schwirren die ungebetenen Hausgäste jedoch nicht in der Küche herum, sondern um die Zimmerpflanzen, so handelt es sich vermutlich um Trauermücken. Denn die nisten sich in den kälteren Monaten gut und gerne in der feuchten Blumenerde ein.



Die Mücken sterben zwar meist innert weniger Tage von selbst wieder. Die Weibchen legen in ihrer kurzen Lebenszeit jedoch bis zu 300 Eier – und das vorzugsweise in der feuchten Erde. Aus den Eiern wachsen dann wurmartige, weisse Larven mit schwarzem Kopf. Die verpuppen sich nach etwa zwei Wochen und es schlüpfen neue Mücken. Die Folge für uns: Die Plage beginnt von vorne.