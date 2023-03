Vorsicht beim Rückschnitt

Der Schnitt von Stauden, Bäumen und Sträuchern sollte jetzt bereits abgeschlossen sein, da von 1. März bis 30. September die offizielle Vogelschutzzeit gilt. Radikale Baumschnitte sind in diesem Zeitraum nicht erlaubt, schonende Zier- und Pflegeschnitte an Hecken, Sträuchern und Bäumen allerdings schon. Alte Triebe an Gehölzen dürfen ebenfalls abgeschnitten werden, sofern dabei die einheimische Tierwelt berücksichtigt wird.