Darum sollte man Unkraut nicht wegwerfen

Doch eigentlich wird das Unkraut zu Unrecht verdonnert. Es ist nämlich gar nicht so schlecht, wie die meisten denken. Im Gegenteil: Unkraut kann man sich in verschiedenen Bereichen zunutze machen. Nachdem man erstmal weiss, wofür man das wilde Gewächs alles verwenden kann, findet man das Jäten wahrscheinlich gar nicht mehr so ärgerlich.